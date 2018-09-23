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Минкульт Украины начал опись имущества УПЦ

Политика

События в Сумской области разворачиваются на фоне возможного предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата

Киев, 23 сентября 2018, 03:18 — REGNUM  К описи имущества Украинской православной церкви Московского патриархата приступило украинское министерство культуры. Сообщение об это опубликовано Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ МП.

Протоиерей Алексей Радионов рассказал, что 20 сентября уведомление об оценке имущества получили в Спасо-Преображенском храме в Сумской области. Процедурой займутся специально созданные минкультом комиссии. Подобные сообщения получили и другие религиозные общины в городе Глухове Сумской области.

«Эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников», — считают представители УПЦ Московского патриархата.

В юридическом отделе УПЦ действия украинских чиновников считают незаконными.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на Украине действуют как каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата, так и непризнанные мировым православным сообществом «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь. События в Сумской области разворачиваются на фоне возможного предоставления Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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