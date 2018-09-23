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Верховный лидер Ирана сделал заявление после теракта в Ахвазе

Политика

Преступление направлено на создание в стране небезопасной обстановки, заявил Хаменеи

Тегеран, 23 сентября 2018, 03:04 — REGNUM  Ответственность за теракт в иранском Ахвазе несут страны, действующие в регионе при поддержке США. Об этом говорится в обращении руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, опубликованном на его официальном сайте.

Гибель людей от рук боевиков Хаменеи назвал «трагическим и душераздирающим случаем», показавшим «жестокость и злобу врагов иранского народа». Преступление направлено на создание в стране небезопасной обстановки, оно продолжает «заговор государств, действующих в регионе при поддержке США», заявил он.

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Аятолла не уточнил, о каких именно странах говорится. Он также выразил соболезнования близким погибших и призвал спецслужбы к немедленному отслеживанию причастных к теракту и передаче их в руки правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Ахвазе во время военного парада неизвестные открыли огонь по людям. Погибли по меньшей мере 29 человек, еще 57 получили ранения.

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Противостояние Ирана и США
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