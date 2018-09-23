Во втором туре в Хабаровском крае досрочно проголосовали 1,1 тыс. человек

Хабаровск, , 03:01 — REGNUM Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, стартовавшем в воскресенье, 23 сентября, досрочно проголосовали 1,1 тыс. человек. Это на 800 человек меньше, чем в первом туре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители отдаленных и труднодоступных районов Хабаровского края, а также экипажи судов, находящихся в море, уже проголосовали досрочно. «Досрочников» во втором туре набралось 1,1 тыс. человек, что на 800 человек меньше, чем в первом туре.

За чистотой выборов в регионе наблюдают представители ЦИК РФ — секретарь Майя Гришина и представитель Сергей Сиротин. Они посетят участки для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом туре, прошедшем 9 сентября 2018 года, жители Хабаровского края не смогли выбрать себе губернатора. К финишу пришли действующий губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия») и депутат ГД РФ Сергей Фургал (ЛДПР). Поскольку ни один из кандидатов не набрал положенных 50% + 1, было назначено повторное голосование.

На территории Хабаровского края сейчас работают 792 избирательных участка. В выборах принимают участие 981 тыс. избирателей.