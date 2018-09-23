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В Польше чувствуют «отвращение» к обругавшему Путина послу Украины

Политика

Дещица «перешел красную черту»

Варшава, 23 сентября 2018, 01:35 — REGNUM  Заявления украинского посла в Варшаве Андрея Дещицы вызвали негодование польских властей. Дипломата воспринимают с отвращением, сообщает издание ZN.UA со ссылкой на неназванный источник в правительстве Польши.

Дещица перешел красную черту, выступив в эфире польского радио по вопросу эксгумации останков граждан страны на территории соседней Украины. Он заявил, что Киев позволит проводить у себя такие работы лишь после того, как в Польше восстановят уничтоженные украинские памятники.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение», — заявил собеседник издания и добавил, что таково мнение не только руководства МИД, но и польского правительства.

Напомним, летом 2017 года украинские власти отозвали разрешение на поиск и извлечение из земли останков поляков, захороненных на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году украинские неонацисты совершили нападение на посольство России в Киеве. К погромщикам присоединился Андрей Дещица, на тот момент — министр иностранных дел Украины. Дещица публично спел матерную частушку, оскорбляющую президента России Владимира Путина.

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Украина и Польша
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