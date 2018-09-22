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Помпео рассказал, почему США не наладили отношения с Россией

Политика

У США и РФ имеются разногласия по ряду вопросов

Помпео рассказал, почему США не наладили отношения с Россией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вашингтон, 22 сентября 2018, 23:56 — REGNUM  Властям США пока не удается достичь позитивных отношений с Российской Федерацией из-за ее «злонамеренных действий». Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу NBC.

По его словам, официальный Вашингтон, пытающийся изменить отношения с РФ в лучшую сторону, пока не достиг успеха в этом вопросе.

Помпео напомнил, что у США и РФ имеются разногласия по ряду вопросов, среди которых ситуация на Украине и в Сирии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 14 сентября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия или любая другая страна столкнутся с «быстрыми и жёсткими последствиями» в случае вмешательства в выборы в США.

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Российско-американские отношения
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