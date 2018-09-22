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Теракт в Иране: ООН выразила соболезнования семьям погибших

Политика

22 сентября в городе Ахваз на юго-западе Ирана был совершен теракт — вооруженные боевики открыли стрельбу по зрителям и участникам военного парада

Теракт в Иране: ООН выразила соболезнования семьям погибших
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Гвоздики

Тегеран, 22 сентября 2018, 23:13 — REGNUM  Представительство Организации Объединённых Наций (ООН) в Иране выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта во время военного парада в городе Ахваз.

«Мы (представительство ООН) выражаем соболезнования Исламской Республике Иран и семьям жертв атаки, — говорится в сообщении, обнародованном на странице в соцсети Twitter. — Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в городе Ахваз на юго-западе Ирана был совершен теракт — вооруженные боевики открыли стрельбу по зрителям и участникам военного парада. По последним данным, в результате кровавой акции погибли 28 человек, десятки пострадали.

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