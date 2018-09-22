Отменен визит командующего ВМС НОАК в США

Пекин, , 22:39 — REGNUM Китай заявил протест на санкции, которые ввели США против КНР за сотрудничество с РФ в оборонной сфере. Протест был заявлен исполняющему обязанности военного атташе посольства Соединенных Штатов в Китае.

Американские санкции были введены конкретно против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя. Юридическим основанием для американцев является их закон о санкциях CAATSA («Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций»). В качестве повода выбран аргумент по покупке Китаем у России самолетов Су-35 и зенитно-ракетных систем С-400.

В рамках протеста Китая был отменен и визит командующего ВМС НОАК в Соединенные Штаты, также было отменено второе заседание диалога генеральных штабов двух стран, которое планировалось провести в Пекине с 25 по 27 сентября этого года.

Центральный военный совет КНР является высшим государственным органом, руководящим всеми Вооруженными силами Китая. Председатель совета в настоящее время — руководитель страны Си Цзиньпин.

Американские СМИ со ссылкой на лиц из администрации президента США отметили, что введение санкционного режима против Китая за сотрудничество с Россией в оборонной сфере послужит хорошим сигналом другим странам, которые покупают оружие у РФ, в частности, Турции.