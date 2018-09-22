СМИ: Россия готова за свой счет построить «Северный поток — 2»

Москва, , 22:25 — REGNUM Если западные инвесторы из-за возможных санкций США откажутся от финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2», России готова «проложить трубу» за свой счет. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным источников, данную тему якобы обсуждали канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин во время встречи в августе текущего года.

Газета отмечает, что Путин заверил Меркель в том, что Москва обеспечит финансирование проекта в случае введения санкций США против западных компаний (участвующих в проекте).

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября 2018 г. президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой в Белом доме заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

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