Корабли ВМС Украины вошли в экономическую зону РФ — ФСБ

Симферополь, , 21:18 — REGNUM Корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ России сопровождают два корабля военно-морских сил (ВМС) Украины, которые вошли в исключительную экономическую зону России. Об этом, как передает ForPost, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

По данным ведомства, у берегов Крыма находятся корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», которые следуют в северо-восточном направлении.

В пресс-службе ведомства добавили, что корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ сопровождают украинские суда в «соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ».

Другие подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав РФ после референдума, который прошел на полуострове после госпереворота на Украине в марте 2014 года. Тогда за выход Крыма из состава Украины высказались более 95% местных жителей.

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