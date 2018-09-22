Порошенко назвал строительство «Северного потока — 2» «бессмысленным»

Киев, , 20:58 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет из РФ в Германию по дну Балтийского моря, нанесет ущерб экономике Украины. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, Украина лишится доходов от транзита голубого топлива после реализации данного проекта.

Порошенко считает, что Россия якобы пытается «ослабить» Украину, которая ежегодно получала около $3 млрд за транзит газа.

По его словам, строительство газопровода по дну Балтийского моря «бессмысленно», так как украинская сторона располагает достаточным логистическим потенциалом для доставки газа в страны ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, пройдёт из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Пропускная способность двух ниток газопровода в год будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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