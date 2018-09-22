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Пушков прокомментировал увольнение журналиста из‐за фото Дуды с Трампом

Политика

«Свободная Польша! Демократия!»

Москва, 22 сентября 2018, 20:21 — REGNUM  Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter прокомментировал скандал с увольнением сотрудника польского телеканала, опубликовавшего совместное фото президента Польши Анджея Дуды и главы США Дональда Трампа.

По его словам, поместившего в соцсетях фото Дуды и Трампа менеджера польского телеканала назвали «марионеткой Кремля» за ироничную подпись.

«То есть стоять в позе марионетки около Трампа можно, а вот указать на это нельзя, — написал Пушков. — Свободная Польша! Демократия!»

21 сентября Wiadomości Gazeta. pl сообщила, что польский телеканал Belsat TV уволил сотрудника, опубликовавшего совместную фотографию президента США Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды. Недовольство вызвал тот факт, что глава Белого дома США подписывает договор, сидя в кресле, а глава Польши — стоя.

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