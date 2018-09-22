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МИД Турции: Анкара осуждает «подлый теракт» в Иране

Политика

Вооруженные боевики открыли стрельбу по зрителям и участникам военного парада в городе Ахваз 22 сентября

МИД Турции: Анкара осуждает «подлый теракт» в Иране
Иллюстрация: Mfa.gov.tr
МИД Турции

Анкара, 22 сентября 2018, 19:25 — REGNUM  Власти Турции решительно осуждают «подлый теракт» в иранском городе Ахваз. Об этом, как передает агентство «Анадолу», говорится в заявлении МИД Турции.

«Опечалены (власти Турции) известием о гибели и ранении множества людей в результате теракта, совершенного во время военного парада в г. Ахваз, — говорится в сообщении. — Анкара решительно осуждает подлый теракт».

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что турецкая сторона выражает соболезнования семьям погибших и народу Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные боевики открыли стрельбу по зрителям и участникам военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана 22 сентября. По последним данным, в результате инцидента погибли 28 человек.

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