«Учить по-старому нельзя»: Тульская область создает образовательный кластер

Тула, , 19:04 — REGNUM В начале нового учебного года Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал результаты исследования, согласно которому 75% жителей крупных городов России считают, что в 2018 году в их городе можно получить качественное и современное образование. Примечательно, что показатели этого года оказались на 7% ниже уровня прошлого, при этом наблюдается значительное увеличение доли тех, кто полностью не согласен с подобной постановкой вопроса (с 6% в 2017 году, до 12% в этом).

Ключевые цели развития регионов

Проблемы образования беспокоят многих, отмечают эксперты, поэтому неудивительно, что сегодня они определяются как одни из ключевых целей развития страны и включены в указ главы государства Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Как пояснил директор Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин, сейчас для российских регионов главными целями является разработка собственных программ развития с описанием проектов для образовательной системы региона для получения дальнейшего финансирования.

«Все регионы в этой сфере развиваются неравномерно. Насколько можно судить, в Тульской области образование является одним из приоритетов в региональном развитии. К примеру, 2018 год был объявлен Годом образования и новых знаний. В школах открывались новые места, развитие получила система технического образования, были разработаны познавательные программы для детей», — отметил Шуклин.

По его мнению, столь пристальное внимание к образовательной сфере можно объяснить теми объективными проблемами, с которыми регион столкнулся в последние пять лет. В их числе, по словам эксперта, дефицит мест в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, ограниченность материально-технических ресурсов, а также отсутствие точного прогноза потребности экономики и социальной сферы Тульской области в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В программе социально-экономического развития Тульской области-2021 были учтены все нюансы.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин указывает на важность непрерывного образования, ранней профориентации, практико-ориентированного подхода и повышения квалификации. По его мнению, власть должна дать детям больше возможностей для самостоятельной научной и экспериментальной работы.

«Лучшее, что мы можем сделать для наших детей и для нашей молодежи — это дать им хорошее образование. Мы последовательно делаем ставку на подготовку профессионалов. Поэтому наши приоритеты — непрерывное образование, ранняя профориентация, дуальное обучение, выявление талантливой молодежи, повышение квалификации специалистов всех уровней. Мы должны давать нашим детям больше возможностей для самостоятельной научной и экспериментальной работы», — заявил глава региона.

Когда недостатки превращают в преимущества

Согласно данным Туластата, Тульская область — регион, в котором преобладают сельские школы. В 2015—2016 учебном году на территории региона действовало 504 муниципальных образовательных учреждений, из них 226 — городские, остальные — сельские. Среди сельских школ было 98 малокомплектных, с численностью обучающихся до 50 человек.

В последние несколько лет в муниципальных образованиях Тульской области проходит процесс реструктуризации и оптимизации сети общеобразовательных учреждений, создание ресурсных центров и базовых школ, в которых концентрируются финансовые, материальные и кадровые ресурсы — таким образом, многие малокомплектные школы были присоединены к более крупным. В результате присоединения, согласно открытым данным правительства Тульской области, в 2017/18 учебном году число школ сократилось до 445.

При сокращении количества учреждений необходимо смотреть на результаты такого объединения и учитывать численность детей школьного возраста в регионе отмечает экономический аналитик Артем Ермолаев.

«Зачастую для того, чтобы принципиально повысить качество образования — привлечь более квалифицированных педагогов, войти в конкурсную программу, необходимо большее число учеников. По этой причине объединение и укрупнение образовательных учреждений в некоторых муниципалитетах объяснимо и необходимо», — пояснил он.

Как отмечает глава информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый, в некоторых регионах ЦФО, близких по численности к Тульской области (Белгородская, Владимирская, Тверская), количество школ превышает показатели тульского региона:

«Но однако надо признать, что на сегодняшний момент в демографическом плане Тульская область не может похвастаться большими успехами. Для региона характерно преобладание жителей пожилого возраста, невысокая рождаемость, отток молодого населения в находящуюся рядом Московскую агломерацию. Поэтому, несмотря на успешные демографические и образовательные программы, запускаемые в последние годы, вряд ли число детей школьного возраста в области значительно увеличится ближайшие 10 лет. Это «забег» на длинную дистанцию».

Белый также отметил, что и среди любых минусов можно найти и плюсы. По его словам, «у региона есть большое преимущество». Ближайшие пару лет нет необходимости устраивать «сумасшедшую гонку» за количеством дошкольных и школьных мест, открывая необеспеченные в полной мере образовательные учреждения. Самое время создавать «качественную базу, которую можно будет последовательно расширять вместе с ростом рождаемости».

Его слова подтверждает открытие первого за долгие годы центра образования №58 «Поколение будущего» на 600 мест. Строительство школы, по словам наблюдателей, стало серьёзным шагом на пути к созданию дополнительных мест в учреждениях образования, а также ликвидации в них второй смены. В рамках центра учащиеся будут получать дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование. Новый центр может похвастаться широким спектром профилей: физико-математическим, химико-биологическим и социально-экономическим. Для этого созданы соответствующие материальные базы.

Еще две новые школы планируют ввести в строй в областном центре в ближайшие два года. На эти цели из федерального бюджета привлечено 440 млн рублей. По данным регионального правительства, в рамках региональной программы «Развитие образования Тульской области» в 2017/18 учебном году в школах Тулы, Новомосковска и Белева создано 139 ученических мест. В нынешнем учебном году ещё 120 — в Ефремове, Плавске и Киреевске. Кроме того, новый учебный год также будет ознаменован стартом нескольких новых региональных образовательных проектов. Например, программу «Английский для общения» станут преподавать учащимся пятых классов, а в дальнейшем адаптируют для всех ступеней обучения.

Вопросы к системе

Однако к нынешней системе образования у представителей экспертной среды накопилось немало вопросов. В частности, специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, глава совета союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia» Дмитрий Песков ранее заявлял, что система образования перестала отвечать требованиям сегодняшнего дня. По его мнению, «сама по себе классно-урочная система, конвейерная, синхронная — она из аналоговой эпохи».

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов указывает на то, что существующая система образования нуждается в серьезном переформатировании:

«Учить по-старому уже нельзя. Мы должны готовить специалистов для совсем иной реальности. Время сильно изменилось, востребованы совсем иные знания и компетенции».

По его мнению, в существующих быстро меняющихся социально-экономических условиях человек должен учиться постоянно, осваивая новые профессии и получая дополнительные навыки.

«Как известно, чтобы оставаться на месте, нужно двигаться, а чтобы куда-то идти, то нужно бежать в два раза быстрее. Вот это можно сказать о наших знаниях. Знания начинают устаревать практически с момента их получения. Сегодня никого не удивишь двумя высшими образованиями. Сейчас вполне нормально проходить дополнительные курсы, профессиональную переподготовку и участвовать в различных тренингах, форумах, конференциях. Это необходимо, чтобы считаться современным специалистом», — подчеркнул Иванов.

Ответом на этот запрос стало несколько проектов в области образования. Один из них — «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого», в состав которого входит центр поддержки одаренных детей. В минувшем августе на базе пансиона центра уже прошли две летние смены профильной школы «Академия достижений в год образования и новых знаний». В результате были сформированы два класса (9 и 10) по естественнонаучному и гуманитарному направлениям.

Кроме того, в регионе исполняется указ президента по охвату детей дополнительным образованием, отмечает политолог Андрей Шуклин. Одно из самых популярных и востребованных направлений — техническое. Инициатива по его развитию при поддержке Алексея Дюмина была включена в программу социально-экономического развития региона. Не секрет, что это одно из самых серьезных направлений для системы образования. В школах и учреждениях дополнительного образования в шести муниципалитетах области работают 13 мини-технопарков, в нынешнем году откроются еще четыре: два в Туле и по одному — в Плавске и Черни.

Также в Туле уже два года работает технопарк «Кванториум». В этом году количество детей, занимающихся там, увеличится более чем в два раза: с 680 человек до 1400. Еще два больших технопарка созданы на базе двух государственных учреждений: в областном экологическом центре занимаются 350 человек, а в Алексинском машиностроительном техникуме — 114. До конца текущего года техническим направлением будут охвачены более 11 тысяч детей региона.

Все включено

Новые микрорайоны, возводимые в Туле, должны в обязательном порядке включать в себя объекты образовательной сферы. Эта практика сейчас применяется во многих регионах, для того чтобы новые районы не «захватывали» инфраструктуру старых.

В начале года был открыт уникальный детский сад при ЖК «Петровский», построенный не на средства застройщика, а частного инвестора, которого привлек глава области. В сентябре на оперативном совещании с членами регионального правительства был рассмотрен вопрос строительства нового детского сада в микрорайоне Левобережный города Тулы. В 2019 году будет введен в эксплуатацию еще один детский сад в Новомосковске — на 240 мест.

«Это очень важное начинание, — утверждает эксперт в сфере коммуникаций Сергей Ефимов. — Каждый район рассматривается не просто как комплекс зданий, а как отдельное инфраструктурное звено, где есть детский сад, школа, а возможно, даже колледж и университет. Надо понимать, что вопрос получения образования на разных этапах жизни непосредственно интегрирован во все остальное пространство. Там, где существует образовательный комплекс, наблюдается общественная, культурная и деловая активность. По сути, мы видим систему, которую условно можно назвать «все включено».

Учеба после учебы

Отдельный вопрос — постдипломное образование. В условиях необходимости постоянного апгрейда, а также смены направлений деятельности эта проблема становится особенно актуальной. Во время своего последнего визита Тульской области в сентябре полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев подчеркнул, что в регионе созданы все условия для развития и самореализации как для молодых людей, так и для состоявшихся профессионалов. Создание первого в стране творческого индустриального кластера «Октава» — уникальной технологической платформы для обучения и повышения квалификации специалистов — яркое тому подтверждение.

Щеголев вручил грант главы государства на проведение исследований молодому тульскому ученому, доктору технических наук Анне Масловой, которая разработала автоматизированную систему мониторинга загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха предприятиями химической промышленности. В сфере профессионального образования также нельзя не упомянуть Суворовское училище, которые было построено сразу после прихода губернатора в рекордно сжатые сроки.

Игорь Щеголев напомнил, что в 2016 году во время посещения Тульской области президент Владимир Путин отметил промышленный и экономический потенциал региона и обратил внимание на необходимость его комплексного развития.

«Спустя два года можно с уверенностью говорить о том, что поставленные главой государства задачи по развитию культуры, образования, здравоохранения в регионе успешно выполняются», — отметил полпред.