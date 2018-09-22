Кандидата от ЛДПР обвинили в незаконной агитации в Хабаровском крае

Хабаровск, , 18:23 — REGNUM Ряд нарушений, в основном связанных с незаконной агитацией в «день тишины» в Хабаровском крае, зафиксировали наблюдатели Общественной палаты (ОП). Об этом сообщил 22 сентября замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан ОП РФ Максим Григорьев в интервью ТАСС.

По его словам, в Хабаровске, в частности, продолжается агитация за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, хотя по закону, любая агитация за кандидатов сегодня запрещена.

«Я был сегодня на центральной площади Хабаровска, — заявил Григорьев. — Там экран огромный, и на нем идет реклама кандидата Фургала».

Замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан ОП РФ добавил, что по городу также перемещается автотранспорт с агитационными материалами ЛДПР, а активисты продолжают распространять листовки по домам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов губернатора в Хабаровском крае пройдёт 23 сентября 2018 г.