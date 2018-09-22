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Посольство Китая в США устроило прием к 69-й годовщине создания КНР

Политика

В выступлении посла нашли отражение принципы двусторонних отношений и пути преодоления нынешнего торгово-экономического конфликта

Пекин, 22 сентября 2018, 18:06 — REGNUM  В посольстве Китая в Вашингтоне прошел специальный прием для китайских эмигрантов, обучающихся в США китайских студентов и представителей компаний с китайским капиталом, посвященный приближающейся 69-й годовщине создания КНР, сообщает Синьхуа.

Выступая на мероприятии, посол КНР в США Цуй Тянькай охарактеризовал разногласия Пекина с Вашингтоном как «нормальный процесс», требующий углубления взаимного понимания, доверия и сотрудничества с целью предотвращения ошибочных суждений.

Несмотря на различие истории, культуры и социально-экономических систем, интересы американского и китайского народов, по мнению дипломата, требуют продвижения стабильного и устойчивого развития двусторонних отношений.

КНР и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, и строительство здоровых отношений между ними является их долгом перед международным сообществом. При этом быстрое развитие Китая предоставляет всем народам мира, включая американский, новые, беспрецедентные шансы, и если стороны проявят мудрость и смелость, отказавшись от конфликтов и конфронтации, от этого выиграют все.

На приеме в посольстве КНР присутствовали около 600 этнических китайцев; об уровне представительства американской стороны в условиях развернувшейся между двумя странами торговой войны не сообщается.

Напомним, что годовщина создания КНР ежегодно отмечается 1 октября.

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Китайско-американские отношения
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