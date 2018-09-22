ДНР: Республика Захарченко

Александр Казаков, , 17:45 — REGNUM

После трагической гибели в последний день лета первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко естественным образом встают вопросы: какое наследие он оставил; что из этого наследия можно спасти? Есть ли такая вещь, как «курс Александра Захарченко», и можно ли без самого Захарченко ему следовать?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, одного очерка недостаточно. А начать нужно с констатации факта: харизма и воля Захарченко были настолько мощными, а готовность принимать решения настолько очевидной, что образы Республики и Захарченко во многом совпадали. Идеи, замыслы и проекты Захарченко проводились в жизнь с такой решимостью и скоростью, что за 4 года вся Республика стала фактически «проектом Захарченко». А раз так, то надо понимать, что биография Захарченко за эти года является не просто частью, но «несущей конструкцией» биографии Донецкой Народной Республики. Теперь уже можно сказать, что как Донецко-Криворожская Республика сто лет назад отражала личность Артёма, и наоборот, так и Донецкая Народная Республика в своём первом этапе отражала личность Захарченко, и наоборот. Главное, чтобы история ДНР не закончилась так же, как история ДКР.

Как всё началось? Александр Захарченко оказался во главе Республики не случайно. Его приверженность тому движению, которое чуть позже было названо Русской весной, проявилась рано, ещё в 2013 году, до государственного переворота. Как рассказывал сам Захарченко — вполне успешный донецкий предприниматель, довольный жизнью, — он смотрел по телевизору на то, что происходило в Киеве, и в один прекрасный день понял, почувствовал со всей очевидностью, что вся эта майданная история кончится плохо. Человек по натуре деятельный, Захарченко собрался и поехал в Киев, бороться с «майданом». В Киеве он и под пулями снайперов бегал, и в рукопашную ходил, и даже Киево-Печерскую Лавру отбивал от бандеровцев из «Правого сектора». Этот эпизод требует особого упоминания, так как имел необычные последствия.

Захарченко вместе с другими антимайдановцами оборонял вход в Лавру. Была тяжёлая рукопашная схватка, в которой на стороне противника был перевес. Но, тем не менее Лавру тогда удалось охранить. После боя внутри самой Лавры оказались полтора десятка человек, которые всё ещё стояли на ногах. Включая Захарченко, в том числе потому, что он был классным бойцом, прошедшим не только уличную школу в юности, но и боевую. Тогда же монахи узнали, кто их защищал, поимённо. Потом Захарченко с товарищами с трудом уходили из охваченного огнём Киева — на всех дорогах стояли засады правосеков и бандеровцев. Во время этого отхода на Харьков Захарченко потерял первых товарищей.

И вот в октябре 2015 года эта история с Лаврой получила неожиданное продолжение. В приёмную пришла посылка из Киева. По почте! В октябре 2015 года! Почти через год после Дебальцевско-Углегорской операции, когда отношения с Украиной были разорваны начисто. И в этой посылке был Орден Георгия Победоносца — «За заслуги перед Украинской Православной Церковью». Конечно, мы заподозрили подвох. Но достаточно быстро удалось выяснить, что награда и грамота к ней — настоящие. Этим великим орденом наградил Александра Захарченко митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан), который к тому времени уже отошёл к Господу. Захарченко был верующим и воцерковлённым человеком. И он принял этот орден как благословение от великого архиерея «с того света».

Из сказанного можно сделать вывод, что в Донецк Захарченко вернулся, готовый к тому, чтобы организовывать сопротивление. Он уже понимал, что дело кончится насилием и кровью. Но позиция безмолвной жертвы была не для него. Так что в Русскую весну вошёл уже проверенный им уверенный в себе боец. Потом был короткий путь от создателя батальона «Оплот» и коменданта Донецка через страшные бои лета 14-го года до председателя правительства и избранного Главы Республики. Готовность принимать решения и своеобразная донецкая упёртость, помноженные на наличие осознанной системы ценностей, делали его естественным лидером.

И главное, в чём Захарченко совпал, попал в резонанс с мнением жителей Донецкой Народной Республики: Донбасс — это Россия. Захарченко и сам стал в глазах официального Киева непреодолимым препятствием к тому, чтобы вернуть Донбасс в эту, бандеровскую, неонацистскую Украину. Захарченко был как кость в горле у Киева. И поэтому, не сумев победить на поле боя, его убили подло, исподтишка, в спину.

Но враги опоздали. За 4 года Захарченко смог не только отстоять Республику в сражениях, но и построить государство, непохожее на те, которые есть сейчас. Это государство не зря назвали «Куба Русского мира». А самого Захарченко не зря называли и Че Геварой, и Фиделем Кастро одновременно. Об основных параметрах этого уникального государства я напишу в следующих очерках, а пока скажу, что в одном из разговоров с Захарченко мы обсуждали тот очевидный факт, что Киев под руководством США строит «Украину как анти-Россию». И в ответ Захарченко сказал мне, что построит Донецкую Народную Республику как анти-Украину. Что это значит? Если в двух словах, то государство без олигархов, без высокомерия власти, без заискивания перед Западом, без коррупции и — с идеологией, построенной на традиционных ценностях, с восстановлением мощной индустриальной базы, с культурой и наукой, которые служат людям, а не капиталу.

Для Захарченко слова «я родом из СССР» были не красивой фразой. Он вместе со своими соратниками хотели вернуть из советского прошлого то лучшее, что там было — в идеологии, образовании, экономике. Многое у него получилось. Теперь вопрос: воспримут ли наследники Захарченко его наследие? Посмотрим. А пока надо рассказать о том, в чём его наследие заключается, в деталях.