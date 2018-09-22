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Теракт в Иране: Роухани выразил соболезнования семьям погибших

Политика

Неизвестные боевики открыли стрельбу во время военного парада в городе Ахваз 22 сентября

Теракт в Иране: Роухани выразил соболезнования семьям погибших
Иван Шилов © ИА REGNUM
Молитва. Иран

Тегеран, 22 сентября 2018, 16:48 — REGNUM  Глава Ирана Хасан Роухани выразил семьям погибших соболезнования в связи с терактом, который произошел на военном параде в городе Ахваз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Даже на малейшую угрозу реакция Ирана будет жесткой, — сказал Роухани. — Те, кто оказывает поддержку террористам, должны быть привлечены к ответственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные боевики открыли стрельбу во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана 22 сентября. По последним данным, в результате кровавой акции погибли 24 человека, еще более 30 человек получили ранения.

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