Выбор «Единой России» и интрига: кто возглавит Екатеринбург?

Александр Комаров, , 19:03 — REGNUM

Свердловская «Единая Россия» сегодня, 22 сентября, окончательно определилась с тем, кто, по мнению партийцев, должен стать во главе Екатеринбурга. Мэром предложен Александр Высокинский, он сейчас является вице-губернатором Свердловской области. А городскую думу должен возглавить Игорь Володин, теперь уже бывший депутат свердловского Законодательного собрания.

Места распределили

Напомним, мэра Екатеринбурга выбирают депутаты городской думы. На конкурс заявились более 20 человек. После небольшого отсева осталось 19.

Первое заседание городской думы пройдёт 25 сентября. На нём, напомним, будет рассмотрено три вопроса: об избрании председателя, о выборах заместителя председателя, и третий вопрос — о выборах мэра. С третьим, надо сказать, единороссы определились ещё 19 сентября. Политсовет регионального отделения «Единой России» тогда поддержал кандидатуру Высокинского на пост главы, которого продвигает губернатор Евгений Куйвашев. В тот же день его одобрил генеральный совет партии.

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О возможном основном кандидате на пост председателя городской думы разговоры идут уже несколько дней. Наблюдатели сходились во мнении, что на этот пост будет предложен Игорь Володин. С 2009 по 2016 год он был депутатом городской думы. В сентябре 2016-го его избрали депутатом областного Заксобрания.

9 сентября по итогам выборов Володин снова прошёл в местный представительный орган — победил в 14-м одномандатном округе. Заявление об отказе от мандата областного депутата уже написал. 24 сентября Заксобрание официально с ним простится. А сегодня, 22-го, свердловские единороссы официально предложили его на пост председателя городской думы.

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А дума примет?

На первый взгляд, места в городской власти распределены. У Единой России» в городской думе больше половины мест — 19 из 36. Однако не всё так просто. Среди депутатов, избранных от «ЕР», немало тех, которые предпочли бы другого кандидата на пост мэра. Этот кандидат известен — первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко. А за ним, по мнению некоторых наблюдателей, стоит «серый кардинал» Екатеринбурга и до 7 сентября первый вице-губернатор Свердловской области и руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.

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То, что Кожемяко будет одними из основных кандидатов на пост мэра и составит конкуренцию Высокинскому, было понятно ещё в июле. Однако 5 сентября произошло непредвиденное. Конкурсная комиссия выбрала троих кандидатов, которых и порекомендовала депутатам думы для рассмотрения в качестве основных на пост главы города.

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Среди тех, кто не поднял руку за Кожемяко, был председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. Для него это повлекло далеко идущие последствия. В администрации города на него, похоже, обиделись, и 9 сентября, в день выборов, отказались предоставлять зал для проведения брифингов. С журналистами пришлось встречаться в коридоре. А после закрытия избирательных участков на этаже, где находится горизбирком, отключили интернет. Вернуть связь помогло лишь обращение Захарова к сотрудникам ФСБ.

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При этом отметим, что выбор Захарова не критичен для того же, например, Кожемяко. Конкурсная комиссия рекомендует троих, но 25 сентября на рассмотрение депутатов городской думы будут вынесены все 19 кандидатов на пост мэра. И они смогут проголосовать за того, за кого пожелают. Так что «народным избранникам» будет из кого выбирать. Кого поддержит большинство и удастся ли избежать городского политического кризиса? Узнаем в ближайший вторник.

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