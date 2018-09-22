Коммунистам не удалось «оседлать» пенсионную тему

Москва, , 13:59 — REGNUM В стране проходят митинги против пенсионной реформы, организованные сторонниками КПРФ. По данным МВД, в различных городах на протестные мероприятия вышли от от 30 до 300 человек. Например, в Новокузнецке области собралось примерно 90 человек, в Хабаровске — 150, в Комсомольске-на-Амуре — 100, в Анадыре и Петропавловске-Камчатском — 30, и т.д.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что коммунисты еще не смогли собрать ни одного многочисленного митинга против пенсионной реформы.

«Те негативные эмоции, которые там, наверное, есть у многих людей, недовольных пенсионными изменениями, прямо не обращаются в поддержку КПРФ. Так что попытки коммунистов оседлать эту тему нельзя назвать успешными. У людей нет высокого уровня доверия к коммунистам, и они не идут к ним на митинги», — подчеркнула Анна Федорова.