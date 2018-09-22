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Медведев лично поздравил нового премьер-министра Белоруссии с назначением

Политика

Румас поблагодарил за теплые слова

Медведев лично поздравил нового премьер-министра Белоруссии с назначением
Иллюстрация: Government.ru
Сергей Румас и Дмитрий Медведев

Сочи, Краснодарский край, 22 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил своего коллегу из Белоруссии Сергея Румаса с назначением. Главы правительств встретились 22 сентября в Сочи.

«Это сложная работа, ответственная работа. Российская сторона — и правительство России, и я, естественно, готовы работать с белорусским правительством и с вами. Желаем вам успехов», — заявил Медведев.

Румас поблагодарил за теплые слова и за возможность на встрече «продолжить обсуждение вопросов, которое мы начали в ходе наших телефонных переговоров».

Сергей Румас возглавляет правительство Белоруссии с 18 августа 2018 года. До этого он работал вице-премьером, председателем республиканского Банка развития, руководил федерацией футбола страны.

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