Дипломат: военно-морские силы развивают все прикаспийские страны

Москва, , 12:59 — REGNUM Все прикаспийские государства развивают военно-морские силы, и Россия не в числе лидеров, заявил спецпредставитель президента РФ, посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков. Об этом 22 сентября сообщает агентство «Спутник».

Дипломат отметил, что конвенция о правовом статусе Каспийского моря, принятая в августе, достаточно полно учитывает военную составляющую прикаспийских стран.

Братчиков также рассказал о строительстве трубопроводов на Каспии:

«Каждое государство, которое существует на Каспии, проложило уже не одну сотню километров трубопроводов. Обычно поднимается вопрос о строительстве транскаспийского трубопровода. Так вот, у России таких планов строительства нет».

Дипломат добавил, что Москва понимает угрозу окружающей среде, которую несут подобного рода проекты, и ответственно относится к экологии Каспия.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Игорь Братчиков исключил прокладку трубопроводов по дну Каспийского моря, если против этого будет возражать любая прикаспийская страна.

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