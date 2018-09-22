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«Единая Россия» назвала имя будущего председателя гордумы Екатеринбурга

Политика

Основным кандидатом от партии стал Игорь Володин

Екатеринбург, 22 сентября 2018, 12:37 — REGNUM  В Екатеринбурге «Единая Россия» определилась с желаемым председателем городской думы. Основным кандидатом на этот пост назван Игорь Володин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в партии.

Решение было принято на ХХХIII конференции свердловского отделения «Единой России». Игорь Волондин поручил поддержку 187 партийцев, а Елена Бондаренко — 15.

Также участники конференции подтвердили поддержку кандидатуры на пост главы Екатеринбурга. От партии им стал Александр Высокинский. Напомним, ранее его кандидатуру поддержал политсовет областного отделения и одобрил генсовет партии.

Окончательное решение по кандидатурам примут депутаты гордумы. Заседание, на котором планируется рассмотреть эти вопросы, состоится, напомним, 25 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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