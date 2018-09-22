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Глава МИД Ирана назвал ответственных за теракт в Ахвазе

Политика

Погибли по меньшей мере 10 человек

Тегеран, 22 сентября 2018, 12:08 — REGNUM  Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти его страны возлагают ответственность за террористический акт на военном параде в городе Ахваз на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». Об этом Зариф написал сегодня, 22 сентября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. В числе жертв — дети и молодёжь. Иран возлагает ответственность за подобные атаки на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа неизвестных вооруженных людей открыла огонь по зрителям и участникам военного парада в городе Ахваз на юге Ирана.

По последним данным, жертвами нападения стали 10 человекю Ещё 21 человек получил ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В результатет теракта на военном параде в Иране погибли 10 человек

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