Члены бундестага выступают против визита президента Турции в Берлин

Берлин, , 12:14 — REGNUM Двое членов немецкого бундестага намерены бойкотировать государственный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германии, передает телеканал N-TV 22 сентября.

Спикер Свободно-демократической партии по внешнеполитическим вопросам Бижан Джир-Сарай и заместитель лидера фракции «Левых» Севим Дагделен заявили, что проигнорируют приглашения на торжественный государственный банкет во дворце Бельвю в честь визита турецкого президента, где ему будут оказаны военные почести.

Джир-Сарай заявил, что как член бундестага он не может обедать с кем-то, пока граждане Германии сидят в турецких тюрьмах, а Анкара нарушает демократические ценности и права человека. Дагделен отметила, что программа государственного визита с соответствующими почестями совершенно неуместна. Их поддержал бывший лидер «Зеленых» Джем Оздемир, призвавший правительство отправить Эрдогану четкий сигнал: если Турция продолжит губить жизни людей, это приведет к последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−29 сентября президент Турции Эрдоган посетит Германию по приглашению федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Это будет первый его государственный визит в эту страну. Государственный визит отличается от официального более высокими почестями для гостей.

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