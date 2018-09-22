В Финляндии прошла XIII Конференция парламентариев Арктического региона

Хельсинки, , 11:32 — REGNUM XIII Конференция парламентариев Арктического региона состоялась 17−19 сентября. Участники встречи обсудили актуальные проблемы изменения климата, устойчивого развития Арктики, экономики и благополучия населения высоких широт.

В конференции приняли участие делегации государств-членов Арктического Совета, стран — наблюдателей Китая и Сингапура, национальных парламентов и Европейского парламента.

В состав российской делегации вошли учёные Северного Арктического Федерального Университета. Ректор САФУ Елена Кудряшова выступила с докладом «Социальное благополучие в Арктических регионах».

Федеральный университет продолжает исследования социального благополучия населения Арктического региона, начатые вузами-предшественниками ещё в 1980-х годах, а также осуществляет мониторинг состояния здоровья жителей Севера.

Конференция состоялась в финском городе Инари, на территории Саамского культурного центра. Место выбрано не случайно: большое внимание участники встречи уделили вопросам сохранения и развития языков, культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера.

Конференция проводится дважды в год, начиная с 1993 года. Прошлая встреча состоялась в России, в Улан-Удэ. Представители северных стран соберутся вновь уже в ноября-декабре 2018 года, в рамках заседания постоянного комитета парламентариев Арктического региона, которое пройдет в Нарьян-Маре.