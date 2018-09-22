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Казахстан и Индия обсудили сотрудничество в информационных технологиях

Политика

Казахстанская делегация прибыла в Индию с рабочим визитом

Нью-Дели, 22 сентября 2018, 11:39 — REGNUM  Заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Жумагалиев обсудил с министром информационных технологий и телекоммуникаций Индии Рави Шанкар Прасадом развитие информационных технологий в Индии, сообщили 21 сентября в пресс-службе правительства Казахстана.

Казахстанская делегация, прибывшая в Индию с рабочим визитом, ознакомилась с проектами по цифровизации Индии. Прасад, в свою очередь, отметил, что развитие информационных технологий в Казахстане отвечает мировым трендам.

Жумагалиев пригасил индийских коллег посетить Астана хаб, открытие которого состоится 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Казахстан и Индия подписали меморандум о развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во временных силах ООН в Ливане.

Читайте ранее в этом сюжете: Миротворческий контингент в Ливане: Казахстан и Индия подписали меморандум

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Политическая жизнь Казахстана
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