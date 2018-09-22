Назарбаев выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

Астана, , 10:49 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама Чан Дай Куанга, сообщили 22 сентября в пресс-службе главы государства.

Назарбаев направил телеграмму председателю Национального собрания социалистической республики Нгуен Тхи Ким Нгану.

«В эти тяжелые дни, разделяя невосполнимую утрату, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семье и близким покойного глубокие соболезнования», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, Чан Дай Куанг скончался 21 сентября в военном госпитале Ханоя. В этот же день президент России Владимир Путин направил телеграмму со слова соболезнования.