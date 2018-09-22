Как и зачем спикер украинского парламента уничтожает «прямую демократию»

Марьян Сидорив, , 10:16 — REGNUM

Убежден, и изменять своему убеждению не собираюсь: нарастание невежества в Украине, сопровождающееся изнасилованием и уничтожением фактов — это не продукт спонтанного творчества отдельных «городских сумасшедших», пусть и обремененных учеными степенями. Нет, Бебик, Ницой, Новожонец, Вятрович, Палий и прочие, число которым уже подходит к «легиону» — это имманентная, хотя почему — может быть и осознанная, хорошо модерируемая программа снижения интеллектуального уровня населения. И, как следствие, «приручение» его к новым лозунгам, под которыми нынешняя компрадорская элита сохраняет власть, а их внешние кураторы осуществляют свои геополитические интересы.

Следующим уровнем этой программы, после «достижения невежества», становится «политизация невежества». Что недавно грамотно продемонстрировал спикер парламента Андрей Парубий. 4 сентября в эфире программы «Свобода Слова» речь зашла о референдумах, как форме народного управления государством. Парубий заметил, что «Я сам огромный сторонник прямой демократии, я когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер — ред.) в 30-х годах. Мы должны об этом тоже помнить. В 30-е годы это (референдум — М.С.) был один из ключевых способов и манипуляции».

Реплика, конечно, шокирующая, вызвавшая негативную реакцию и среди оппозиционеров украинской Рады, и среди некоторых европейских парламентариев: «В Соединённом Королевстве просто немыслимо, чтобы какой-то политик, тем более спикер парламента, поставил знак равенства между прямой демократией и преступными действиями нацистов» (Нейтон Джилл, европарламентарий от Англии). А в самом Европарламенте инициирован сбор подписей под гневной «антипарубийской» филиппикой, с особым акцентированием внимания на «его персональной истории, как основателя антисемитской и ксенофобской Социал-Националистической Партии Украины в 90-х годах».

Но да Бог с ними, с парламентариями Европы. Страшно, что на «Свободе Слова» никто не отреагировал на реплику Парубия, а один из участников, известный политолог Владимир Фесенко (во всяком случае, он сам так себя оценивает) не только одобрительно покивал головой, но и вставил свои пять копеек: «ФРГ не использует референдумы вообще и в Штатах тоже, кроме отдельных штатов». Очевидно, политолог забыл (или не знает?) что и ФРГ, и США это федеративные государства, и там широко практикуются плебисциты в землях или штатах.

Но я уверен, что Парубий знает (ведь все-таки «на научном уровне занимался») что в Третьем рейхе референдумы проводились только пять раз, из них три — в годы «выползания» страны из болота позора и унижений Версальского договора и Веймарской республики. Это референдум 1933 года — о выходе Германии из Лиги Наций, 1934 года — об объединении постов президента и канцлера и 1935 года — о возвращении территории Саарского бассейна. В модели внутреннего управления государством референдумы в Третьем рейхе не использовались НИКОГДА. Но Парубий и Фесенко об этом, судя по всему не знают. Или делают вид, что не знают.

И давайте будем честными: из Веймарского болота Германия выползла — в том числе и посредством этих трех референдумов (последние два были уже «референдумами войны»). Да так выползла, что вся Европа на колени упала. И если бы не Красная Армия и ее союзники, то там бы та Европа и ползала.

Однако выступление Парубия на «Свободе Слова» — это совсем не о возможных путях вывода страны их кризиса. Это использование самого примитивного «категорического силлогизма» (умозаключения) с целью подготовки украинского гражданского общества к конституционным изменениям в стране. Причем в ярко выраженном антироссийском соусе. Судите сами:

Простой силлогизм состоит из двух посылок. В первой посылке говорится об отношении терминов А и В, во второй — об отношении терминов В и С. На основании чего делается вывод (заключение) об отношении терминов А и С. Что же получается у Парубия?

Первая посылка: «Практика референдумов — это Гитлер».

Вторая посылка: «Гитлер — это плохо».

Заключение: «Практика референдумов — это плохо».

А через два дня, 6 сентября, с трибуны Верховной рады Андрей Парубий поставил жирную точку в своем понимании референдумов: «В эфире мной было отмечено, что способ референдума как прямой демократии использовался нацистами для манипуляции. Хочу подчеркнуть, что эту нацистскую практику сегодня использует Путин как агрессор. И с этой практикой проводился псевдореферендум в Крыму и в Донецкой и Луганской областях. Российский агрессор использует нацистские методы для оккупации и агрессии против Украины».

Иными словами, спикер украинского парламента фактически заявил, что общенародный референдум, как одна из форм управления государством, неприемлем демократии в целом и для демократической Украины в частности. Полагаю, что в этот момент Швейцария, где значительная часть государственного управления решается на референдумах и плебисцитах просто обалдела!

«Прямая» демократия или «чистая» демократия — это форма демократии, в которой граждане страны сами выбирают политические инициативы. Референдум, инициатива и отзыв — это основные методы «прямой» демократии, высшей формы народовластия. Парубий и его команда, не мудрствуя лукаво, объявляют эти методы наследием тоталитарной нацистской Германии и формой путинской «агрессии» против Украины. Измученное «галопирующим невежеством» украинское гражданское общество проглатывает такую версию. Заграница протестует, но вяло, совсем как по Высоцкому: «распяли, но не сильно». Остается только вопрос: РАДИ ЧЕГО поднял эту проблему деятель, занимающий второе место в антитейтинге украинских политиков (-85,5%).

Ответа два. Во-первых, согласно конституции Украины (статья 74) на всеукраинский референдум могут выноситься любые вопросы, за исключением налогов, бюджета и амнистии. В условиях стремящегося в мусорную яму рейтинга что Порошенко (президент), что Парубия (спикер), что Гройсмана (премьер), их предложения на любом референдуме, скорее всего, не пройдут.

В начале сентября президент Порошенко начал активную кампанию по принятию конституционной поправки, закрепляющей курс страны на Евросоюз и НАТО (20 сентября парламент 321 голосом проголосовал «за» эту поправку). Практически это много значимее, чем даже вопрос изменения территории Украины, это критическая коррекция внешнеполитического курса и отказ от принципа внеблоковости.

Гарантии одобрения таких конституционных изменений нет никакой, последняя социология показывает, что сторонников вступления в НАТО в Украине лишь 47%, остальные «против» или сомневаются. В таких условиях ни о каком референдуме речи быть не может, хотя еще в феврале 2017 года украинский президент считал его необходимым (интервью февраля, газете Berliner Morgenpost). Но в реалиях сегодняшнего дня поддержка Европы и США (то есть НАТО) является наиболее вероятной (а может быть и единственной) надеждой Петра Порошенко сохранить себя в любимом президентском кресле.

Поэтому — НИКАКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ, этого, по Парубию, «наследия Гитлера»!