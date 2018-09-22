В Китае заблокировали крупнейший стриминговый сервис

Пекин, , 10:16 — REGNUM Стриминговый сервис Twitch, являющийся крупнейшей платформой для игровых трансляций в мире, заблокирован на территории Китая с 20 сентября, сообщает The Verge.

Ограничение доступа к видеостриминговому сервису, принадлежащему компании Amazon, подтвердил представитель Twitch. Также приложение пропало из китайского приложения для устройств Apple.

Сервис Twitch используется для проведения прямых видеотрансляций. Самыми популярными являются трансляции по компьютерным играм, однако поддерживаются трансляции и по другим тематикам, например музыкальные или разговорные шоу.

Отметим, что власти КНР проводят последовательную политику замещения западных интернет-медиа китайскими сервисами. Ранее на территории КНР был ограничен доступ к социальным сетям Facebook, Twitter, Instagram, поисковой системе Google и видеохостингу YouTube.