Дамаск, , 08:40 — REGNUM Сирийское агентство SANA обнародовало видеоролик с несколькими дублями инсценировки химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Видеоролик был опубликован накануне, 21 сентября, на видеохостинге YouTube, но затем быстро удален. Однако, видеоролик остался на арабской и английской версии агентства SANA.

По данным SANA, всего было записано три сценария съемок «химической атаки» в провинции Идлиб. Ролик длится около пяти минут. На нем люди, связанные с террористической организацией «Белые каски», поливают людей, якобы поражённых химическим оружием, водой.

При этом хорошо видно, что участники съемок в нескольких сценариях меняются ролями и предстают то в роли жертв «химической атаки», то в роли медицинских работников, оказывающих помощь «пострадавшим». Также заметно, что детали одежды одних и тех же людей на видеозаписи отличаются.

Данная видеозапись готовилась для обвинения сирийских правительственных сил в проведении химической атаки. Это должно было использоваться как повод для массированного удара США и их сателлитов по Сирии.

Стоит отметить, что российские военные со ссылкой на данные разведки ещё в августе этого года сообщили, что в сирийской провинции Идлиб террористические группировки при поддержке британских спецслужб готовят провокацию с химическим оружием, для обвинения законных сирийских властей в применении химоружия против мирного населения.

Позднее российские военные сообщали, что в Идлиб были доставлены бочки с хлором, который будет использоваться для инсценировки. К созданию фальшивых видеороликов «химической атаки» были привлечены боевики «Белых касок», сотрудники британских спецслужб и частных военных компаний.

11 сентября министерство обороны России заявило, что съемки постановочных видеороликов о «химической атаке» в Идлибе начались. По заранее заготовленному сценарию снимались видеоролики, на которых боевики «Белых касок» оказывают помощь мирному населения после того, как сирийская армия якобы применила химическое оружие.

Государственный департамент США ответил лишь тем, что Россия якобы проводит информационную кампанию против «Белых касок».

Стоит отметить, что ранее подобные провокации уже приводили к тому, что США и их сателлиты наносили по Сирии ракетные удары. Террористы также снимали постановочные видеоролики, на которых якобы показаны последствия «химической атаки» сирийских правительственных сил. При этом никаких атак на самом деле не было.

Тем не менее данные видеоролики распространялись в сети интернет, а затем тиражировались мировыми СМИ. В итоге США и их сателлиты использовали эти поводы для того, чтобы нанести удары по сирийским правительственным объектам. Ни о каком реальном расследовании «химической атаки» на территории Сирии речь конечно же не шла.