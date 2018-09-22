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В МИД Украины рассказали о планах по миротворческой миссии ООН в Донбассе

Политика

Украинско-западный проект предусматривает использование трех сил: миротворцев ООН, полиции и международной администрации

Киев, 22 сентября 2018, 07:50 — REGNUM  Украина и страны Запада подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии в Донбассе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин 21 сентября в эфире радиостанции «Новое время».

Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал о деталях плана по миротворческой миссии ООН. Проект предусматривает использование трех сил: миротворцев ООН, полиции и международной администрации.

Павел Климкин уточнил, что принципиальным является вопрос не о количестве миротворцев, а об их статусе и полномочиях.

Министр иностранных дел Украины отметил, что для официального Киева является неприемлемым предложение России о том, что миротворцы должны сосредоточиться на сопровождении Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ на линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует поднять вопрос о развертывании в Донбассе миротворческой миссии ООН на Генассамблее ООН.

Выступление Порошенко на Генеральной ассамблее ООН запланировано на 26 сентября.

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Война в Донбассе
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