Хабаровск, , 01:01 — REGNUM В Хабаровском крае стартовал второй тур выборов губернатора. В первом туре лидировали действующий губернатор региона Вячеслав Шпорт («Единая Россия») и депутат Государственной думы РФ Сергей Фургал (ЛДПР). Ни один из кандидатов не смог набрать положенных 50% + 1 голос, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В голосовании могут принять участие 995 620 жителей региона с правом избирательного голоса.

В Хабаровском крае в 08:00 по местному времени (01:00 мск) открылись 793 участковые избирательные комиссии.

В 11:00 по местному времени в здании Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» начнет работу информационный центр для представителей СМИ. Работа информационного центра продолжится и при подсчете голосов избирателей, и при установлении итогов голосования участковыми избирательными комиссиями.

Пресс-конференция по предварительным итогам выборов губернатора Хабаровского края назначена на 24 сентября, на 10:00 по местному времени (03:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хабаровском крае проходили плановые выборы губернатора. Но вместо одного лидера на финише оказалось сразу два — действующий губернатор Вячеслав Шпорт («ЕР») и депутат Госдумы России Сергей Фургал (ЛДПР). Ни один из лидеров не смог набрать положенных 50% +1, поэтому было принято решение о проведении повторного голосования.