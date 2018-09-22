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Американская ПВО засекла самолеты-разведчики ВКС России к северу от Аляски

Политика

Российские самолеты не нарушали воздушного пространства США и Канады

Вашингтон, 22 сентября 2018, 07:33 — REGNUM  Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) заявило об оьбнаружении четырёх самолетов-разведчиков морской авиации воздушно-космических сил Российской Федерации в районе к северу от Аляски. Об этом накануне, 21 сентября, сообщила пресс-служба НОРАД.

По данным американских военных, две группы по два самолета каждая были зафиксированы в зоне идентификации американской системы противовоздушной обороны. При этом российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. Самолеты были идентифицированы как российские.

В сообщении НОРАД подчеркивается, что российские самолеты-разведчики ни в какое время не входили в воздушное пространство США и Канады.

При этом отмечается, что в сентябре это уже третий случай, когда российские самолеты входят в зону идентификации ПВО Аляски.

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