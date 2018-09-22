Суббота, 22 Сентября 2018 года
08:25:41 МСК

Испытание ракет на полигоне в Германии привело к крупному торфяному пожару

Политика

В районе Эмсланд объявлено чрезвычайное положение

Меппен, Германия, 22 сентября 2018, 07:32 — REGNUM  22 сентября министр обороны Германии Урусула фон дер Ляйен посетит испытательный полигон бундесвера возле города Меппен (Нижняя Саксония), где более двух недель продолжается торфяной пожар, передает телеканал N-TV.

Ранее фон дер Ляйен принесла извинения местным жителям. В интервью журналу Neue Osnabrücker Zeitung она заявила, что возгорание является «крайне серьезным инцидентом, который не должен был произойти». В районе Эмсланд объявлено чрезвычайное положение.

Пожар возник в начале сентября во время ракетных испытаний бундесвера. Горит 800 гектаров торфяников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить