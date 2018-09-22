Депутаты Екатеринбурга на первом заседании рассмотрят три вопроса

Екатеринбург, , 06:33 — REGNUM Избранная 9 сентября Екатеринбургская городская дума на своём первом заседании рассмотрит три вопроса. Повестка заседания уже утверждена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вначале депутаты изберут своего председателя. Вторым вопросом идёт избрание заместителя председателя. И третьим значится вопрос об избрании главы города.

Напомним, первое заседание состоится 25 сентября. Если всё пройдёт без сбоев, то уже в этот день Екатеринбург обретёт мэра. Всего на этот пост собрались 19 кандидатов. Основным считается вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский. Его кандидатуру поддерживает и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.