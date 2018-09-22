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МИД РФ: Страны Запада настроены проукраински

Политика

«Показательно, что в мероприятии приняло участие значительно число представителей гражданского общества, выступавших со сходных с Россией позиций»

Москва, 22 сентября 2018, 05:13 — REGNUM  Западные страны нацелены на Украину и политизируют решение правозащитных проблем, говорится в официальном заявлении МИД России по итогам 22-го совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения.

Сообщается, что украинская сторона все время пытается обвинять Россию в своих бедах. Однако эти обвинения не смогли отвлечь внимание других стран от нарушений прав человека на Украине, которые включают в себя гонения на СМИ, героизацию нацизма и коллаборационистов, принудительную украинизацию русскоязычного населения.

«Призвали прекратить притеснения российских и русскоязычных СМИ и обеспечить право национальных меньшинств на образование», — говорится в заявлении.

Также российские дипломаты отметили большое число участников от гражданского общества, которые выступали с солидарной с Россией позицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября так называемая прокуратура Донецкой области, действующая на оккупированных украинскими карателями части Донецкой Народной Республики, потребовала лишить русский язык особого статуса в регионе.

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