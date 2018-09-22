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Певица Рианна стала послом Барбадоса

Политика

Рианна способствовала растущей популярности Барбадоса

Бриджтаун, 22 сентября 2018, 05:05 — REGNUM  Правительство Барбадоса назначило певицу Робин Фенти, более известную под псевдонимом Рианна, чрезвычайным и полномочным послом, сообщает пресс-служба кабинета министров Барбадоса.

Отмечается, что Рианна является уроженкой острова и уделяет большое внимание благотворительности на своей родине.

«Рианна очень любит свою страну, и особенно это отражается в её благотворительной деятельности, например, в сфере здоровья и образования», — сообщает премьер-министр страны.

По ее словам, Рианна способствовала растущей популярности Барбадоса за рубежом, поэтому власти острова хотят дать ей больше возможностей для развития. Сама певица заявила, что с гордостью принимает новую должность, и выразила готовность работать больше над улучшением жизни в Барбадосе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года на Барбадосе был убит двоюродный брат певицы Рианны. Сообщается, что после празднования рождества со своей сестрой Тэвон Алилен был застрелен неизвестным мужчиной из огнестрельного оружия.

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