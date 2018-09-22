Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме

Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Администрация тюрьмы американской Александрии согласилась перевести задержанную в США гражданку России Марию Бутину на общий режим содержания, сообщает пресс-служба посольства России в Соединенных Штатах.

«Таким образом, закончился 35-дневный период т.н. «административной сегрегации» (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам», — заявляют дипломаты.

По их словам, отныне Марии Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, реабилитационные занятия и общение с людьми. Также администрация позволила гражданке России пользоваться тюремным спортзалом.

Также сотрудники посольства поблагодарили всех, кто перечисляет деньги в специальный фонд для помощи Марии Бутиной.

«Будем добиваться безусловного освобождения политической заключенной, невинно пострадавшей в результате внутриамериканских антироссийских «разборок», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября отец арестованной в США российской гражданки Марии Бутиной заявил о режиме «сегрегации» в отношении его дочери. По его словам, администрация тюрьмы запрещала Марии прогулки на свежем воздухе. Также Мария была вынуждена проводить в одиночной камере 22 часа в сутки.

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