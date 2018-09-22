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Диалог, а не изоляция. Париж хочет сотрудничать с Москвой

Политика

По «делу Скрипаля» нужен диалог без отхода от «фундаментальных принципов»

Париж, 22 сентября 2018, 03:53 — REGNUM  Сотрудничество с Москвой интересно Парижу, а не изоляция России, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, пишет Le Monde.

Комментируя ситуацию с так называемым делом Скрипаля, Ле Дриан сказал:

«Мы не хотим изоляции России, мы хотим сотрудничать».

Напомним, Франция — одна из стран, поддержавших обвинения Лондона в адрес России по «делу Скрипаля».

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Российско-французские отношения
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