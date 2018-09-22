СМИ: ВСУ оккупировали хутор в Луганской области

Киев, , 03:49 — REGNUM Вооруженные силы Украины оккупировали хутор Вольный в Луганской области, об этом сообщил украинский телеканал «1+1».

По данным телеканала, ВСУ провели там «молниеносную и результативную операцию», которая прошла без потерь. Телеканал также отчитался, что после оккупации Вольного украинскими военными там развивается украинский флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября было зафиксировано нарушение украинскими карателями режима тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Сообщается, что ВСУ обстреляли населенные пункты Калиново, Сокольники и Логвиново из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. При этом в Донбассе с 29 августа 2018 года было объявлено перемирие, которое регулярно нарушают украинские войска.

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