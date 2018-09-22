Трамп выдвинул советника по делам России в госдепе на пост посла в Армении

Ереван, , 03:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Линн Трейси (Lynne M. Tracy) на пост Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Трейси — карьерный дипломат, в настоящее время занимает пост старшего советника по делам России в госдепартаменте. До этого работала заместителем посла США в России, Туркмении и Казахстане, первым заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии.

Также Линн Трейси служила в консульстве США в Пешаваре в Пакистане. Владеет русским языком. Кандидатуру нового посла в Армении должен утвердить Сенат США. Когда состоится голосование в Сенате — пока не известно.

В настоящее время пост посла США в Армении занимает Ричард Миллз.

Читайте также: Еревану не удалось организовать встречу Пашиняна с Трампом