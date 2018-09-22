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МИД Франции указал на важность роли России на Ближнем Востоке

Политика

Жан-Ив Ле Дриан: Иран и США не договорятся

Париж, 22 сентября 2018, 03:34 — REGNUM  Россия — важный фактор урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, очень важно французско-российское влияние на ситуацию, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, пишет газета Le Monde.

«Раз посадить за стол переговоров Иран и США сложно, Франция и Россия обеспечивают эту связь», — сказал Ле Дриан.

Французский дипломат пояснил, что кризис в сирийской провинции Идлиб показал важность роли Парижа.

Напомним, Франция одна и стран, поддержавшая США в ракетном ударе по Сирии союзнику России. 6 сентября глава французского генштаба Франсуа Лекуантра заявил, что его армия готова нанести новый удар по Сирии в случае применения официальным Дамаском химического оружия в Идлибе.

Что касается Ирана, Франция, как и Россия, являются странами, поддерживающими сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой ядерной сделки с Тегераном.

Несмотря на то, что Париж и Вашингтон — союзники, позицию США по СВПД Франция не поддерживает, поскольку сделка с Ираном отвечает интересам французского бизнеса.

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Российско-французские отношения
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