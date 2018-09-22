Помпео пообещал усилить давление на власти Венесуэлы

Вашингтон, , 03:18 — REGNUM США собираются вводить дополнительные санкции и усилить политическое давление на Венесуэлу, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео телеканалу Fox News.

«В ближайшие дни мы объявим о новых санкциях, которые усилят давление на ребят из руководства Венесуэлы, ведь они действуют вопреки интересам венесуэльского народа. Мы хотим убедиться, что народ Венесуэлы сможет сказать свое слово», — заявил он.

По его словам, президент Боливарианской республики не выражает чаяний народа. При этом Помпео подчеркнул, что последнее слово должно оставаться в таком случае за народом. Однако госсекретарь отказался дать ответ, будут ли введены санкции конкретно против администрации президента республики Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в американской прессе стала появляться информация о якобы переговорах президента США Дональда Трампа с военными из Венесуэлы с целью свержения Мадуро. Следом была опубликована статья в National Review, где один из экспертов рассматривает риски при американском вторжении в Венесуэлу.

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