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Россия и Вьетнам намерены развивать сотрудничество общественных организаций

Политика

Втреча прошла в дружественной атмосфере

Москва, 22 сентября 2018, 02:58 — REGNUM  В Москве состоялась встреча замглавы МИД России Игоря Моргулова и председателя Центрального комитета общественно-политической организации Вьетнама «Отечественный фронт» Чань Тхань Маном, сообщает пресс-служба российского дипведомства.

На встрече дипломаты обсудили взаимодействие между странами на уровне общественных организаций.

«Встреча прошла в присущей российско-вьетнамским отношениям атмосфере дружбы и взаимопонимания», — отмечает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. В связи с кончиной главы государства свои соболезнования высказал президент России Владимир Путин. Он высоко оценил личный вклад Чан Дай Куанга в развитие отношений между Россией и Вьетнамом.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

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Отношения России и Вьетнама
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