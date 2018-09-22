Россия и Вьетнам намерены развивать сотрудничество общественных организаций

Москва, , 02:58 — REGNUM В Москве состоялась встреча замглавы МИД России Игоря Моргулова и председателя Центрального комитета общественно-политической организации Вьетнама «Отечественный фронт» Чань Тхань Маном, сообщает пресс-служба российского дипведомства.

На встрече дипломаты обсудили взаимодействие между странами на уровне общественных организаций.

«Встреча прошла в присущей российско-вьетнамским отношениям атмосфере дружбы и взаимопонимания», — отмечает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. В связи с кончиной главы государства свои соболезнования высказал президент России Владимир Путин. Он высоко оценил личный вклад Чан Дай Куанга в развитие отношений между Россией и Вьетнамом.

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