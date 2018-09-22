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Алиев назвал обвинения международных организаций «лживыми»

Политика

По словам президента Азербайджана, все обвинения против Азербайджана на 100% являются фальшивыми, лживыми, основаны на двойных стандартах и преследуют политические цели

Баку, 22 сентября 2018, 02:26 — REGNUM  Международные организации и зарубежные СМИ проводят политику двойных стандартов при оценке политических процессов в Азербайджане и Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественном заседании по случаю 100-летнего юбилея создания парламента Азербайджана.

«Мы очень хорошо знаем, что некоторые международные организации проводят в отношении Азербайджана политику двойных стандартов. Мы привыкли к этому и ведем борьбу с этим», — цитирует Алиева «Интерфакс Азербайджана».

По его словам, все обвинения против Азербайджана на 100% являются фальшивыми, лживыми, основаны на двойных стандартах и преследуют политические цели.

В тоже время Алиев отметил, что новые власти Армении проводят открытую политику репрессий, арестовывают политических оппонентов.

«Премьер-министр Армении дает указания по аресту политических оппонентов, но никто на это не реагирует. Это вопрос, который заставляет глубоко задуматься. Я считаю, что международные организации обязательно должны дать нам на него ответ. Если ответа не будет, значит, они заодно с этим режимом диктатуры», — сказал президент Азербайджана.

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