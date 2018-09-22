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Дипломаты России и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Политика

Разговор произошел по американской инициативе

Москва, 22 сентября 2018, 02:28 — REGNUM  Состоялись телефонные переговоры замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и спецпредставителя госдепа США по вопросам Северной Кореи Стивена Бигана, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе телефонного разговора, дипломаты договорились о продолжении диалога между Россией и Соединенными Штатами по мирному урегулированию на Корейском полуострове. В том числе обсуждался вопрос денуклеаризации Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября посол США в РФ Джон Ханстман рассказал, что Соединенные Штаты ведут постоянный диалог с Россией по ситуации вокруг КНДР. В тот же день госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется поскорей организовать новую встречу американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Читайте ранее в этом сюжете: Хантсман рассказал о контактах США и РФ по КНДР

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США и КНДР
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