Дипломаты России и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Москва, , 02:28 — REGNUM Состоялись телефонные переговоры замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и спецпредставителя госдепа США по вопросам Северной Кореи Стивена Бигана, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе телефонного разговора, дипломаты договорились о продолжении диалога между Россией и Соединенными Штатами по мирному урегулированию на Корейском полуострове. В том числе обсуждался вопрос денуклеаризации Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября посол США в РФ Джон Ханстман рассказал, что Соединенные Штаты ведут постоянный диалог с Россией по ситуации вокруг КНДР. В тот же день госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется поскорей организовать новую встречу американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

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