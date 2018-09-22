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Лаврова наградили орденом Республики Сербской

Политика

Награду вручил президент республики Милорад Додик

Сараево, 22 сентября 2018, 02:35 — REGNUM  Орден Республики Сербской вручил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову президент республики Милорад Додик.

Церемония состоялась 21 сентября в ходе визита главы МИД РФ в Боснию и Герцеговину. Награду Лаврову вручили «за исключительные заслуги по развитию и укреплению сознания сербского народа в борьбе за свободу и независимость».

Напомним, 21 сентября состоялся визит Лаврова в Боснию и Герцеговину, где глава российского внешнеполитического ведомства провел встречи с членами президиума страны и с министром иностранных дел Игорем Црнадаком, в Баня-Луке (город в Боснии и Герцеговине, столица Республики Сербской) — беседу с Додиком.

Лавров и Црнадак подписали план консультаций между МИД РФ и МИД Боснии и Герцеговины на 2019−2020 гг.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров проведет переговоры с сербским коллегой в Баня-Луке 21 сентября

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Российско-сербские отношения
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