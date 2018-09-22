Суббота, 22 Сентября 2018 года
03:25:40 МСК

Леонид Калашников «приветствует» вступление Азербайджана в ОДКБ

Политика

Для вступления Азербайджана в ОДКБ необходимо изменение документов Организации Договора о коллективной безопасности, считает глава Думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников

Баку, 22 сентября 2018, 02:09 — REGNUM  Азербайджан не может стать членов ОДКБ в настоящее время. Для этого необходимо изменение документов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сказал в 21 сентября на пресс-конференции в Баку глава Думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, сообщает Trend.

Отметив, что он лично «приветствует» вступление Азербайджана в ОДКБ, Калашников добавил, что решение о вступлении принимается консенсусом.

«Однако, Армения заблокирует такое решение», — сказал он.

Он подчеркнул, что РФ заинтересована в урегулировании карабахского конфликта, в отличие от США.

«Я считаю, что карабахский конфликт могут урегулировать только Азербайджан, Россия и Армения — Алиев, Путин и Пашинян», — добавил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить