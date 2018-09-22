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Генсек ОДКБ призвал Баку прекратить обстрелы армянских населенных пунктов

Политика

Комментарий Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Генсек ОДКБ призвал Баку прекратить обстрелы армянских населенных пунктов
Иллюстрация:  mil.ru
ОДКБ

Москва, 22 сентября 2018, 02:03 — REGNUM  Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров призвал Азербайджан прекратить обстрелы приграничных населенных пунктов и гражданских объектов Армении. Призыв Хачатурова опубликован на официальном сайте организации.

«Выражаем серьезную озабоченность в связи с участившимися в последнее время случаями обстрела армяно-азербайджанской государственной границы, а также расположенных вдоль нее приграничных населенных пунктов и гражданских объектов Республики Армения, которые привели к человеческим жертвам.

Мы убеждены, что воинственная риторика ведет к новому витку напряженности обстановки и подрывает усилия Минской группы ОБСЕ. Принимая во внимание сообщение постоянного и полномочного представителя Республики Армения в ОДКБ, представленную в ходе заседания Постоянного совета 21 сентября сего года, призываем прекратить обстрелы и эскалацию напряженности в зоне ответственности ОДКБ с целью недопущения нарастания угрозы безопасности государства-члена ОДКБ — Республики Армения», — отмечается в заявлении генсека ОДКБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в одной из воинских частей минобороны Армении, дислоцированных в северо-восточном направлении, по предварительным данным, огнестрельное ранение в шею от выстрела противника получил рядовой контрактной службы Айказ Матевосян 1980 года рождения. Он скончался по дороге в госпиталь.

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