NYT: Заместитель генпрокурора США хотел отстранить Трампа от должности

Нью-Йорк, США, , 01:57 — REGNUM Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн хотел в прошлом году записать разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы зафиксировать «хаос, в котором пребывает администрация». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Как сообщают источники издания, Розенстайн также вел переговоры с высокопоставленными сотрудниками ФБР, предлагая им в связи с 25-й поправкой к Конституции США отстранить главу государства из-за его «недееспособности».

Эти переговоры Розенстайн начал после отстранения Джеймса Коми с поста главы ФБР. Отмечается, что он проработал на этой должности на тот момент всего две недели.

Напомним, Род Розенстайн курирует расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 11 конгрессменов-республиканцев представили в конгресс США резолюцию об отстранении заместителя генпрокурора Рода Розенстайна от должности. По словам конгрессмена Джоди Хайса, конгресс дал Розенстайну все возможности для выполнения запросов, однако он уклонялся от выполнения этих запросов.

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